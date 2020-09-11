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Названы самые популярные направления для путешествий в Европе 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Названы самые популярные направления путешествий
Фото: РИА Новости
В число 35 самых популярных туристических направлений Европы 2020 года вошли сразу шесть городов, куда россиянам можно отправиться уже в ближайшие выходные, сообщает АТОР.
Платформа Tripadvisor опубликовала рейтинг Travelers 'Choice Awards 2020, в который вошли самые востребованные маршруты для путешествий текущего года. Как говорится в аннотации, в список включены как знаменитые города, которые нельзя пропустить, так и новые направления.
Любопытно, что 35 мест списка поделили между собой всего 18 стран. Причем семь делегировали туда сразу по три направления, три страны — по два, остальные — только по одному.
Лондон и Париж возглавили рейтинг. Россия — также в лидерах европейских симпатий. Пользователи сервиса отметили Санкт-Петербург (21 место), Москву (26 место) и Сочи (30 место).
Санкт-Петербург туристы поставили выше Берлина, Вены, Кракова и Дублина. Сочи оказался популярнее Ливерпуля, Рейкьявика, Гамбурга.
Пока въезд в ЕС гражданам РФ ограничен. Однако у россиян есть возможность отправиться в экскурсионные или пляжные туры в Турцию. В списке 35 лучших — Стамбул (8 место), Манавгат (он же Сиде, 27 место) и Анталья (29 место).
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Новости путешествий , ЕС
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