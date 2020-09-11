Египет: последний шанс россиян на зарубежный отдых

Возобновление прямых рейсов в Египет поддержало бы российских туроператоров, но этот шаг возможен только на условиях безопасности. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Эксперты Ассоциации туроператоров России заявили, что после возобновления прямых авиарейсов из России в Каир можно рассчитывать на то, что скоро самолеты полетят и на курорты Египта.

"По информации источников АТОР, в этом зимнем сезоне возвращение прямых рейсов на курорты Египта возможно. В первую очередь, в этом заинтересованы сами авиаперевозчики. В условиях закрытых границ им крайне необходимы круглогодичные направления с большим трафиком", — считают они.

Не против этого и Египет. Руководитель Палаты туркомпаний Египта Хусам Шаир сегодня подтвердили правила допуска российских туристов на курорты страны. Так, для отдыха им достаточно иметь с собой справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не более чем за трое суток до вылета. Ни визовых требований, ни каких-либо карантинных ограничений египетские власти россиянам не предъявляют.

"Как известно, авиасообщение с Египтом Россия прекратила после теракта, в котором погибли наши сограждане, выставив требования к уровню безопасности аэропортов, — отмечает Барзыкин. — И судить сейчас, насколько они выполнены, может только специально занимающаяся этим вопросом правительственная комиссия. В нее не входят туроператоры, зато там собраны эксперты-авиаторы и опытные сотрудники силовых структур, оценивающие степень угрозы.

Как известно, аэропорт Каира эту проверку прошел, но пока он такой единственный в Египте. Россияне уже сегодня могут полететь на курорты африканской страны, однако нужно понимать: добраться из столицы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Табу, Марса-Алам и Мерса-Матрух обходится дорого, да и логистически это неудобно. Куда предпочтительнее были бы чартеры к каждому из курортов. Но пока об этом российское руководство решение не принимало".

Египет поддержит российских операторов

Крупнейшая авиакатастрофа в истории гражданской авиации России произошла 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом. Авиалайнер Airbus A321-231 российской авиакомпании "Когалымавиа" взорвался из-за заложенной в багажном отсеке бомбы спустя 23 минуты после взлета из аэропорта Шарм-эш-Шейха . Погибли все находившиеся на его борту 224 человека — 217 пассажиров и 7 членов экипажа. В начале 2019 года согласование требований РФ о безопасности египетских аэропортов было в финальной стадии.

Однако пандемия коронавируса нового типа остановила эту работу и вновь на неопределенный срок отложила прямые перелеты из России к египетским курортам. Впрочем, полеты в африканскую страну приостановили многие крупные авиакомпании мира. Сегодня доступны лишь перелеты в Каир — Египет стал пятой страной, открывшей воздушные границы для россиян. Для посещения доступны три провинции: Красное море, где находится Хургада; Южный Синай, с Шарм-эш-Шейхом и Дахабом, а также Матрух на Средиземном море.

"Если российская комиссия решит возобновить перелеты в египетские провинции, то ей придется давать комплексное заключение. Первое: аэропорты страны отвечают высочайшим требованиям антитеррористической безопасности, которые устраивают экспертов из Москвы. За предыдущие пять лет египетским властям добиться этого так и не удалось. Второе заключение: ситуация с коронавирусом в Египте на приемлемом уровне и можно рекомендовать россиянам поездки.

Но при этом мы помним: во врем первой волны пандемии вывозить наших соотечественников из африканского государства пришлось России самостоятельно. Если вторая волна коронавируса сейчас накроет Египет, ситуация повторится — жизни наших соотечественников окажутся под угрозой. И вновь придется принимать экстренные меры по эвакуации. Так что выводы комиссии должны полностью соответствовать реальной ситуации", — подчеркивает Барзыкин.

Каир заверяет в безопасности

Первые рейсы между Египтом и Россией, которые состоялись накануне, были выполнены с полной загрузкой. Частота полетов на направлении Москва-Каир на первых порах составит 6 рейсов в неделю — по три на перевозчика из каждой страны. По мнению специалистов, предстоящей зимой египетские курорты будут крайне востребованы у желающих путешествовать россиян. И требование о правке по отрицательному ПЦР-тесту препятствием не станет.

Туроператоры уже выразили заинтересованность в формировании туров на базе регулярной перевозки в Каир. Однако российские туристы больше предпочитают летать напрямую на курорты Красного моря через Минск либо Стамбул, желая избежать трансфера из Каира в Хургаду или Шарм-эль-Шейх. Звучали уже реплики, что Египет может стать "выручалочкой" для российского туризма после провального сезона 2020 года.

"Если говорить о выгодах для отечественных операторов — бесспорно, она есть. Египет стал одним из первых направлений с регулярными рейсами, что означает, что эти поездки востребованы. То есть и для бизнеса операторов, и для желающих отдохнуть россиян открытие чартеров к курортам Египта отозвалось бы положительным эффектом. Но мы должны учитывать: риски сейчас все еще повышенные.