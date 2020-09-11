Египет: последний шанс россиян на зарубежный отдых

"По информации источников АТОР, в этом зимнем сезоне возвращение прямых рейсов на курорты Египта возможно. В первую очередь, в этом заинтересованы сами авиаперевозчики. В условиях закрытых границ им крайне необходимы круглогодичные направления с большим трафиком", — считают они.
"Как известно, авиасообщение с Египтом Россия прекратила после теракта, в котором погибли наши сограждане, выставив требования к уровню безопасности аэропортов, — отмечает Барзыкин. — И судить сейчас, насколько они выполнены, может только специально занимающаяся этим вопросом правительственная комиссия. В нее не входят туроператоры, зато там собраны эксперты-авиаторы и опытные сотрудники силовых структур, оценивающие степень угрозы.
Как известно, аэропорт Каира эту проверку прошел, но пока он такой единственный в Египте. Россияне уже сегодня могут полететь на курорты африканской страны, однако нужно понимать: добраться из столицы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Табу, Марса-Алам и Мерса-Матрух обходится дорого, да и логистически это неудобно. Куда предпочтительнее были бы чартеры к каждому из курортов. Но пока об этом российское руководство решение не принимало".
Египет поддержит российских операторов
"Если российская комиссия решит возобновить перелеты в египетские провинции, то ей придется давать комплексное заключение. Первое: аэропорты страны отвечают высочайшим требованиям антитеррористической безопасности, которые устраивают экспертов из Москвы. За предыдущие пять лет египетским властям добиться этого так и не удалось. Второе заключение: ситуация с коронавирусом в Египте на приемлемом уровне и можно рекомендовать россиянам поездки.
Но при этом мы помним: во врем первой волны пандемии вывозить наших соотечественников из африканского государства пришлось России самостоятельно. Если вторая волна коронавируса сейчас накроет Египет, ситуация повторится — жизни наших соотечественников окажутся под угрозой. И вновь придется принимать экстренные меры по эвакуации. Так что выводы комиссии должны полностью соответствовать реальной ситуации", — подчеркивает Барзыкин.
Каир заверяет в безопасности
"Если говорить о выгодах для отечественных операторов — бесспорно, она есть. Египет стал одним из первых направлений с регулярными рейсами, что означает, что эти поездки востребованы. То есть и для бизнеса операторов, и для желающих отдохнуть россиян открытие чартеров к курортам Египта отозвалось бы положительным эффектом. Но мы должны учитывать: риски сейчас все еще повышенные.
Россияне, бесспорно, поедут к египетским курортам, но пока с трансфертами или пересадками. Нужно понимать, что каждый из них принимает ответственное решение за свою жизнь и безопасность. Как только Росси будет уверена, что опасности для граждан нет, прямые перелеты возобновятся. Но когда это случится, вряд ли кто-то сегодня сможет точно сказать", — заключает Юрий Барзыкин.