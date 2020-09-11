Названы лучшие пляжи в России только для взрослых 

Пляж в микрорайоне города Сочи назвали лучшим для уединенного отдыха без детей. Полный список наиболее подходящих мест только для взрослых приводится в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, по информации аналитиков, почти треть голосов (31 процент) получил пляж в Лазаревском, а на втором месте рейтинга оказался Коктебель (25 процентов).

При этом многие россияне считают лучшими для отдыха парами пляжи в Евпатории (16,5 процента респондентов), а также в поселке Симеиз (14,2 процента).

Кроме того, в рейтинг попали прибрежные зоны озера Селигер, за которые проголосовали девять процентов опрошенных, и станицы Благовещенской в Анапе (четыре процента).

В июне россиянам перечислили малоизвестные и безлюдные пляжи страны, на которые можно отправиться во время пандемии коронавируса. В первую очередь редакторы выделили Стеклянную бухту во Владивостоке, которая считается примечательной из-за своего покрытия — вместо песка на берегу рассыпана крошка из осколков стекла.