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Названы лучшие пляжи в России только для взрослых 

Lenta.ru 1 час назад
Названы лучшие пляжи в России только для взрослых
Фото: РИА Новости
Пляж в микрорайоне города Сочи назвали лучшим для уединенного отдыха без детей. Полный список наиболее подходящих мест только для взрослых приводится в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».
Так, по информации аналитиков, почти треть голосов (31 процент) получил пляж в Лазаревском, а на втором месте рейтинга оказался Коктебель (25 процентов).
При этом многие россияне считают лучшими для отдыха парами пляжи в Евпатории (16,5 процента респондентов), а также в поселке Симеиз (14,2 процента).
Кроме того, в рейтинг попали прибрежные зоны озера Селигер, за которые проголосовали девять процентов опрошенных, и станицы Благовещенской в Анапе (четыре процента).
В июне россиянам перечислили малоизвестные и безлюдные пляжи страны, на которые можно отправиться во время пандемии коронавируса. В первую очередь редакторы выделили Стеклянную бухту во Владивостоке, которая считается примечательной из-за своего покрытия — вместо песка на берегу рассыпана крошка из осколков стекла.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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