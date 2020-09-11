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Неожиданная поза стюардессы в самолете поразила пользователей Сети

РИА Новости
3 часа назад
Аккаунт в Instagram Cabin_crew_beauties опубликовал фотографию стюардессы, вставшей на руки в проходе самолета.
Девушку, предположительно,зовут Агата. На ней надета униформа: темно-синяя юбка, черные туфли и голубая рубашка.
Пользователи northeastuk22 и bernhardtdave отметили прекрасные ноги стюардессы.
"Действительно, серьезная турбулентность", — пошутил boristucker.
@cabin_crew_beauties
Fadiman123 посоветовал стюардессе в следующий раз держать ноги прямо.
"Я бы подержал ее ноги, чтобы она не упала", — прокомментировал снимок suntailored.
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