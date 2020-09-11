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Мужчина сам себя отправил в авиапосылке 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте об австралийце, который задумал пролететь на самолёте зайцем и осуществил эту затею. Сейчас пробраться на борт самолёта без билета практически невозможно: многочисленные службы проверок в аэропортах делают всё, чтобы этого не допустить. Прежде правила были не столь строги, поэтому любителям острых ощущений удавалось пробраться на борт незамеченными. Именно так и поступил Реджи Спирс, правда, выбрав очень необычный способ.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что отдохнувшие на российских курортах туристы рассказали о худших моментах отпуска.
Новости путешествий , Видео
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