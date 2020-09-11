Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выявлено самое разочаровывающее туристов место в мире 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Выявлено самое разочаровывающее туристов место в мире
Фото: Pixabay
В Сети выявили одну из самых популярных в мире достопримечательностей, которая чаще всего разочаровывает туристов. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Uswitch, основанного на анализе негативных комментариев на туристическом сервисе Tripadvisor.
Так, наибольшее количество времени путешественники потратили на написание отзывов о посещении Эйфелевой башни — в общей сложности у них ушло 402 часа, или почти 17 суток, на то, чтобы 19 303 раза рассказать о своем опыте в категориях «плохо» и «ужасно».
При этом следующие позиции в рейтинге заняли Колизей (41 час) и Биг-Бен (33 часа). Кроме того, в числе наиболее разочаровывающих достопримечательностей оказались пирамиды Гизы, статуя Свободы, знак Голливуда, Сиднейский оперный театр, Тадж-Махал, Берлинская стена и южный край Гранд-Каньона.
Отмечается, что в процессе исследования эксперты подсчитали среднее число слов в негативных комментариях о крупнейших достопримечательностях мира на Tripadvisor и разделили этот показатель на среднее количество слов, набираемых в минуту.
29 мая эксперт в сфере туризма и путешествий Крис Кам выразил мнение, что популярные среди туристов объекты инфраструктуры и достопримечательности начнут пользоваться меньшим спросом и могут опустеть после спада пандемии коронавируса. По его словам, особый интерес у туристов будут вызывать места, расположенные на природе, а не в городских условиях.
Видео дня. Российских туристов ограничат в багаже
Последние новости
Восстановлена хронология действий Навального до госпитализации Восстановлена хронология действий Навального до госпитализации На похороны вора в законе Зятька начали стягивать ОМОН На похороны вора в законе Зятька начали стягивать ОМОН Раскрыты подробности провокации по задержанию бойцов ЧВК в Минске Раскрыты подробности провокации по задержанию бойцов ЧВК в Минске
Комментарии 1
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянки в бикини покоряют Турцию
Россиянки в бикини покоряют Турцию
Россияне устроили разборки в Турции из-за отеля
Россияне устроили разборки в Турции из-за отеля
«Сидите дома б**»: турки просят русских не приезжать
«Сидите дома б**»: турки просят русских не приезжать
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Мужчина сам себя отправил в авиапосылке
03:59
Мужчина сам себя отправил в авиапосылке
Новости путешествий
Российских туристов ограничат в багаже
00:26
Российских туристов ограничат в багаже
Заграница
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
05:19
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
Новости путешествий
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
04:28
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
Новости путешествий
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
05:06
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
Заграница
Мистические обитатели точки Немо в Тихом океане
10:13
Мистические обитатели точки Немо в Тихом океане
Новости путешествий
Необъяснимые тайны райских островов
11:10
Необъяснимые тайны райских островов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение