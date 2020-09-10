Отдохнувшие в РФ туристы рассказали о худших моментах

Российские туристы, которые поехали отдыхать на отечественные курорты, рассказали о худших моментах отпуска. Результаты опроса, проведенного сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Большая часть россиян (37,5 процента) призналась, что на отдыхе в России их больше всего раздражает дороговизна сервиса. Другим не нравятся частые пробки на дорогах (28,4 процента), а третьих не устраивает качество жилья: владельцы сдают людям «гаражи и сараи» (23,3 процента опрошенных).

Еще одна часть туристов (7,9 процента) пожаловалась на «самую дешевую» туалетную бумагу в курортных отелях и «половину салфетки на человека» в столовых (2,8 процента опрошенных).

Ранее стало известно, что главной причиной разочарования россиян отпуске стали отели, не соответствующие ожиданиям. По данным экспертов, почти 63 процента туристов расстраиваются, когда объект размещения оказывается хуже, чем они рассчитывали.