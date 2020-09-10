Прививка от COVID-19 может стать условием для выезда

Вакцинацию от коронавируса предложили сделать одним из условий для международных путешествий. Такую причину для прививки назвал советник министра здравоохранения Сергей Глаголев , передает ТАСС.

Глаголев объяснил, что ПЦР-тесты и проверка на антитела могут гарантировать отсутствие заболевания на ограниченное время, поэтому стоит сделать прививку. Советник также добавил, что большинство людей путешествуют самолетами, посещая крупные аэропорты, где много людей из разных стран.

Он подчеркнул, что международные схемы вакцинации стали бы самым оптимальным подходом.

Еще один вариант — ввести подтверждение перенесенного заболевания, наличия антител или данных о клеточном иммунитете.

Ранее корейские ученые установили, что наибольшая вероятность заразиться коронавирусом на борту самолета возникает при контакте с загрязненными поверхностями в туалетной комнате. Это выяснилось после того, как они изучили случай заражения одной из авиапассажирок, летевшей в самолете с правильным распределением пассажиров, соблюдением дистанции и использованием защитных респираторов на протяжении всего полета, кроме приемов пищи и походов в туалет.