«Женщины здесь не будут молчать и терпеть что-то, они жесткие. Такой ценник выставят будущему мужу за себя: вот тебе год, чтобы ты купил квартиру и машину, несколько килограммов золота. Нет — досвидули! Молодцы, они себя в обиду не дадут точно».

Россиянки, решившие переехать в Турцию, рассказали, почему им там лучше, чем в нашей стране. Назвали и минусы, но почти каждая отметила, что, по ее мнению, плюсы все-таки перевешивают. Anews изучил, что пишут в блогах.

«Не планирую возвращаться в Россию»

Путешественница Саша на полгода «застряла» в курортном поселке Аланьи из-за карантина, но оказалась так довольна местной жизнью, что в конце концов разразилась постом о «преимуществах переезда». Начала так: «Сейчас я живу в Турции и не планирую возвращаться в Россию. В этой стране хорошо во всех отношениях».

Ее главные доводы «за»: современные жилые комплексы с прекрасными квартирами, дешевые и качественные услуги ЖКХ, заметная забота властей и полиции о жителях, почти полное отсутствие криминала.

Плюс к этому — дешевая еда с круглогодично свежими фруктами и овощами, морской климат и приятная атмосфера с улыбчивыми и добрыми людьми.

«За 30 евро — куча ништяков»

Про турецкое жилье и ЖКХ она рассказала отдельно — можно сравнить с тем, как в России.

Саша и ее бойфренд сняли квартиру в самом обычном жилом комплексе, каких, по ее словам, строится много в любом турецком городе. При этом в Турции не бывает обманутых дольщиков и компаний-однодневок.

«За 30 евро в месяц мы получаем круглосуточную охрану, парковку, бассейн, хамам, тренажерный зал, спортплощадки и кучу других ништяков», — хвалится она.

Путешественница перечисляет расширенный список «ништяков» в инстаграме:

бассейны: открытые (с водными горками + детский) и закрытый

спортплощадки: теннис, футбол, баскетбол

развлечения: бильярд, пинг-понг, игровая комната, беседки для барбекю

безлимитный спортзал

комплекс бань: хамам, сауна, парная — без ограничений

интернет на всей территории комплекса

ухоженная зеленая территория

«А еще есть управляющий, который поможет по любым вопросам. И общая зона — что-то вроде ресепшена в отеле. Сотрудники всегда следят за чистотой и порядком», — рассказывает Саша.

«Отдыхают как в последний раз»

Для полноты картины россиянка собрала и минусы жизни в Турции:

невыносимый летний зной, когда +40 в тени

продуваемые дома без отопления, в которых холодно зимой: приходится целый день гонять кондиционер, так что счета вырастают космически

жуткая слышимость в квартирах: «вплоть до того, что слышно, как чихает сосед на пару этажей выше», а в сезон в эти ЖК заселяются толпы туристов, «которые отдыхают как в последний раз»

очень жесткая вода, постоянный известковый налет, который нужно ежедневно счищать

сложно найти некоторые привычные в России продукты, например, творог или свинину, а если и найдешь, то они будут стоить очень дорого

даже по турецким меркам, дорогая связь и интернет, притом худшего качества, чем в России

Стоит отметить, что после полугода в Турции девушка все-таки отказалась от намерения не возвращаться на родину: «Не думала, что скажу это, но я… еду в Россию! Вот уж точно — никогда не говори никогда».

«Я вижу всю жизнь своих соседей»

Демократичные цены на жилье при качественных услугах ЖКХ — это главный плюс в отзывах многих россиянок, переехавших в Турцию.

Редактор vc.ru Эмилия сначала жила в Стамбуле, потом переехала в курортную Аланью. Она рассказывает:

«Я снимаю трехкомнатную квартиру в двух минутах пешком от моря за 10 тысяч рублей. Живу одна. Квартира чем-то напоминает аэропорт, а коридор — взлетную полосу, такая она просторная. Внутри спальня, гостиная, комната для гостей, два просторных балкона, на одном из которых стол и стулья для трапез, отдельная кухня, совмещенный санузел с джакузи».

Про стоимость она пишет: «Каждый месяц я оплачиваю три вида коммунальных платежей: интернет, воду и электричество. Интернет обходится мне в 910 рублей, вода — около 140 рублей. Самое дорогое — это электричество. Без использования кондиционера на обогрев или охлаждение оно стоит 700 рублей, а с нерегулярным включением — около 2 тысяч рублей».

В то же время Эмилия предупредила: турки ужасно любопытны, вплоть до бестактности, да еще дома строятся «нос к носу», так что и хочешь — а не скроешься от соседей.

«Всем до всего есть дело. Если вы скрытный человек, то в Турции вам вряд ли понравится. Я буквально вижу всю жизнь своих соседей. Поэтому у многих на окнах и балконах стоят ставни с затемненными панелями. У меня таких нет, поэтому соседи видят моих гостей, когда мы мирно пьем чай на балконе», — рассказывает журналистка.

«Нет — досвидули!»

А еще россиянкам бросается в глаза контраст в отношениях между мужчинами и женщинами.

В России женщины терпилы и часто тащат на себе семью. Турчанки, наоборот, гордые и требовательные.

«Женщины здесь не будут молчать и терпеть что-то, они жесткие. Такой ценник выставят будущему мужу за себя: вот тебе год, чтобы ты купил квартиру и машину, несколько килограммов золота. Нет — досвидули! Молодцы, они себя в обиду не дадут точно», — восторгается бывшая жительница Челябинска Мария, которая обосновалась в Аланье.

Она пишет, что первый вопрос при общении турчанок с мужчиной: «Сколько ты зарабатываешь?» Для них совершенно нормально узнавать заранее и напрямую возможности и перспективы потенциального мужа. А российских мужчин такой интерес оскорбляет.

Россиянки часто живут вне брака. С турчанками так не поступают.

«Здесь в воспитании заложено уже, что если турок общается с девушкой и она ему нравится, он в будущем готов жениться на ней. А женившись, должен работать столько, чтобы обеспечить свою жену и детей. А в России пары могут несколько лет жить вместе вне брака, потом расстаться. В Турции тоже такое встречается, но не в таких масштабах, турки ценят институт семьи», — рассказывает Мария.

Как она выяснила, в Турции не существует дружбы между мужчиной и женщиной: «Одно свидание в большинстве случаев предполагает второе, а это уже значит отношения».

Российского мужчину невозможно заставить хорошо выглядеть. А турки очень ухоженные.

«В отличие от большинства российских мужчин, турки просто культивируют чистоту и красоту. Процентов 80 турок, за исключение каких-нибудь фермеров из деревень, имеют отличное чувство стиля. Вот смотришь на него: от ботинок до кончиков волос он практически идеален. Это очень красиво!» — восхищается Мария.

Она объяснила, что такое внимание к своей внешности — от религии: «В исламе принято совершать несколько омовений тела в день, избавляться от лишних волос и так далее».