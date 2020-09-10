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Россиянка раскрыла правду об ограничениях в Турции 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянка раскрыла правду об ограничениях в Турции
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, проживающая в Турции, раскрыла правду о новых ограничениях, введенных властями в связи с распространением коронавирусной инфекции. Своими наблюдениями женщина поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по ее словам, на территории страны снова ввели повсеместный масочный режим, однако пока неизвестно, как это будет распространяться на отели. Россиянка уточнила, что, согласно одному постановлению, люди, постоянно находящие в одном пространстве, маски могут не носить.
При этом другой источник утверждает, что на территории отеля отдыхающие все-таки должны будут надевать защитные маски, но это не распространяется на зону бассейна и пляж.

«На улице же и на пляже я пока особых изменений не заметила, все как обычно. Штрафов похоже никто не боится. Да и, если честно, я не думаю, что туристам будут пытаться выписывать эти штрафы», — пояснила туристка.

Тем не менее, она добавила, что в самых оживленных локациях, например, на рынках появилось больше полицейских, которые следят за соблюдением мер.
В заключение путешественница отметила, что решила сама отправиться в один из пятизвездочных отелей, «в котором точно не будут рисковать репутацией, а наоборот, будут соблюдать все новые требования».

«Мы хотим посмотреть, в каких условиях теперь придется отдыхать в Турции любителям ultra all inclusive», — рассказала она.

Ранее в сентябре турецкие отели начали лишать россиян любимого развлечения, отменяя ночные дискотеки. Причиной решения стало вступление в силу указа МВД, направленного на борьбу с распространением коронавируса на фоне резкого роста заражений. Теперь за нарушение тишины после полуночи турецким отелям грозит штраф до 150 тысяч лир.
Кроме того, власти страны объявили о повсеместных ограничениях из-за коронавируса, в соответствии с которыми каждый человек, находящийся в общественном месте будет обязан надевать маску. В правительстве отметили, что данное правило касается всех мест скопления людей без исключений. К ним отнесли проспекты, улицы, парки, сады, места для пикников, пляжи, общественный транспорт, рабочие места, фабрики и так далее.
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Новости путешествий , МВД
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