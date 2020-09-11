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Эксперты рассказали, сколько стоят туры на море в середине сентября 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Названа стоимость туров на море в середине сентября
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба АТОР подсчитала стоимость отдыха на море с вылетом 12-18 сентября продолжительностью семь ночей, сообщает ассоциация.
Все цены — на двоих путешественников, включают авиаперелет из Москвы, проживание и питание (в зависимости от программы тура).
Отдых в середине сентября стал ощутимо дешевле, чем в начале месяца. Минимальные цены на курорты Крыма и Краснодарского края сейчас колеблются в диапазоне от 16,7 до 23,6 тысяч рублей, а неделей раньше были от 20,4 до 25,4 тысяч рублей.
Отпуск в Абхазии в середине сентября стоит от 22 тысяч рублей. Вдвоем на побережье в Турции можно отдохнуть как минимум за 28-29 тысяч рублей.
За путевку в Калининградскую область нужно отдать не менее 16,3 тысяч рублей, хотя в начале месяца пришлось бы заплатить на две тысячи рублей больше.
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