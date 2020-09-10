Что интересует иностранцев в России 

Наша страна богата красивейшими пейзажами и разнообразными достопримечательностями. Поэтому неудивительно, что туристы со всего мира так жаждут посетить Россию. «Рамблер» сделал подборку мест, ради которых иностранцы приезжают к нам.

Плато Лаго-Наки

Уникальный массив площадью 800 квадратных километров известен своими роскошными альпийскими лугами. Возвышенная равнина в обрамлении гор раскинулась на высоте около 2 километров. Территориально оно находится и в Адыгее, и в Краснодарском крае. Культовой достопримечательностью плато считается Азишская пещера. Также там есть термальные источники, самые популярные — в поселках Хаджох, Нижегородский и Гуамка. Температура воды в купальнях +38…+50 градусов.

Озеро Бурлинское

Летом Бурлинское озеро становится нежно-розовым или лососево-красным, в зависимости от погоды. Причиной этого чудесного перевоплощения является микроскопический рачок артемия салина, который под действием солнечных лучей выделяет розовый пигмент. Чем теплее и солнечнее погода, тем ярче вода в водоеме. Дно озера покрыто смесью из целебного ила и кристаллов соли. У берега солевые кристаллики мелкие, по мере удаления от берега они укрупняются. Побережье вокруг озера покрыто белой солевой кашей.

Горный хребет Домбай

Маленький курортный поселок в Карачаево-Черкесии расположен на высоте около 1 600 м над уровнем моря, у северного подножья Главного Кавказского хребта, и входит в состав Тебердинского государственного заповедника. Зимой сюда приезжают любители горнолыжного отдыха, летом здесь работает туристско-альпинистский центр. «Домбай» по-карачаевски означает «зубр»: стада этих животных когда-то бродили тут. Сегодня их популяцию восстанавливают благодаря быкам, привезенным из Северной Америки.

Город Выборг

Город, основанный шведами в Средние века, располагается в непосредственной близости от границы с Финляндией. Сюда едут, чтобы почувствовать дух Европы, увидеть места, где снимали фильмы «Адмирал» и «Земле Санникова», попробовать выборгский крендель, который готовят по уникальному рецепту более 400 лет и заглянуть в средневековый замок. Кроме того, в Выборге можно попасть на рыцарский турнир и увидеть историческую реконструкцию боев из времен Средневековья.

Парк Рускеала в Карелии

В Карелии, известной своими озерами, карьерами и водопадами, можно попробовать дайвинг или как минимум взять лодку напрокат и рассмотреть местность с воды. Обязателен для посещения горный парк Рускеала с сотнями разных маршрутов для самостоятельных прогулок и даже для купания с прыжками со скал. Кстати, если приехать сюда летом, то можно застать своеобразное световое шоу: скалы подсвечиваются огнями, и возникает оптический эффект, напоминающий северное сияние.

Город Ессентуки

Небольшой город-курорт с мягким климатом, уникальной архитектурой и целебными минеральными источниками. Сюда приезжают ради спа-отдыха, а также лечения сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного тракта, печени и обмена веществ. От Ессентуков можно доехать до кавказского Мертвого моря — соленого озера Тамбукан, чья грязь по своим целебным свойствам превосходит грязи Мертвого моря.