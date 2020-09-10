Таиланд собирается открывать для туристов всю страну

Представитель Национального совета по экономическому и социальному развитию Тоссапорн Сирисамфан заявил, что спорный план по возвращению иностранцев в Таиланд — Phuket Model — будет оптимизирован и распространен на всю страну, сообщило 9 сентября издание Khaosod English. Новую инициативу, по его словам, полностью поддерживает и премьер-министр королевства.

Новое предложение чиновников — Special Tourist Visa — схоже с предыдущим и ориентировано на тех, кто приезжает в страну на «зимовку», на несколько месяцев. Предполагается, что туристы должны будут пройти двухнедельный карантин в отелях, прежде чем смогут путешествовать по всей территории Таиланда. Виза им будет выдаваться на 90 дней с возможностью продления на такой же период. Но, как и ранее, допустят не всех иностранцев, перечень «разрешенных» государств пока обсуждается.

Однако даже журналисты не уверены, что новая программа будет реализована, и иронизируют, что пока непонятно, хочет ли этого «вся страна». Ведь, как мы сообщали ранее, даже ограниченный одним регионом пхукетский план вызвал возражения самих таиландцев, боящихся завоза COVID-19 из-за рубежа, и в итоге был отложен по причине новых случаев заражения коронавирусом. При этом его поддерживали многие министерства, в том числе здравоохранения.