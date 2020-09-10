«Сидите дома б** »: турки просят русских не приезжать

В 2020 году туризм стал практически невозможен из-за пандемии коронавирусной инфекции, россияне все же получили возможность отдохнуть. Правда выбор не велик — отечественные курорты, Абхазия и Турция.

В Турцию, которая пытается держать под контролем уровень заболеваемости, с 1 августа хлынули российские туристы. Однако, как выяснил "Рамблер", далеко не все этим довольны.

Так, местные жители турецких курортов обратились в Сети с просьбой не приезжать в их страну. Причем звучала эта просьба довольно агрессивно:

"Сидите дома! Нах*ен! Не летите в Турцию! Из-за вас, б**а муха, наши дети в школу не ходят! На дистанционке! И каждый день идет прирост зараженных! В Турцию б***ь они захотели!"

"Тут мэр Анталии скоро помрет от ковид… Посидели бы дома, столько тут больных и до**ра туристов", —требуют местные в Сети.

Жители просят перед бронированием туров хотя-бы прочитать, что происходит в стране, которая "скоро захлебнется в заражениях":

"Все с*** летят в эту страну, даже не откроют и не читают, что происходит там!", написала русскоязычная жительница Турции.

На это россияне ответили, что в праве отдыхать в открытой стране:

"Да вообще плевать, что там происходит! Если я хочу отдыхать, и это можно сделать в открытой стране, почему нет. Это вы на свое правительство кричите, а не на отдыхающих!", — ответила россиянка в Сети.

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.