Социальная сеть Tik Tok помогает куда больше узнать о сотрудниках разных компаний. Так популярная американская стюардесса сняла видео, как она игриво танцует между рядами самолета, а затем поделилась им на своей странице.

Брианна Бернетт уже давно ведет блог, в котором показывает как работают стюардессы. Но из ее задорного танца в форме, можно сделать вывод, что жизнью девушка наверняка довольна.

Подписчики бортпроводницы в Instagram тоже оценили ее танец и буквально завалили комплиментами. «А мне нравится», «Исключительный танец», «Ты идеальна», «Замечательное видео», — писали они.