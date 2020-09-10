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Игривый танец стюардессы на борту самолета попал на видео 

Анастасия Иванова 57 минут назад
Социальная сеть Tik Tok помогает куда больше узнать о сотрудниках разных компаний. Так популярная американская стюардесса сняла видео, как она игриво танцует между рядами самолета, а затем поделилась им на своей странице.
Брианна Бернетт уже давно ведет блог, в котором показывает как работают стюардессы. Но из ее задорного танца в форме, можно сделать вывод, что жизнью девушка наверняка довольна.
Подписчики бортпроводницы в Instagram тоже оценили ее танец и буквально завалили комплиментами. «А мне нравится», «Исключительный танец», «Ты идеальна», «Замечательное видео», — писали они.
Ранее "Рамблер" писало самой красивой стюардессе, которая покорила людей по всему миру.
Новости путешествий , Видео
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