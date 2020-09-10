Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опрос показал, сколько россиян успели попутешествовать после самоизоляции 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Сколько россиян успели отдохнуть после самоизоляции
Фото: РИА Новости
Почти половина россиян после отмены режима самоизоляции в стране уже успели попутешествовать, а чуть более трети граждан говорят о возвращении повседневной жизни к норме, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным банка, 45% россиян уже успели попутешествовать после отмены карантина: 25% поехали за пределы родного населенного пункта после снятия эпидемических ограничений при первой же возможности, а еще 20% отправились в поездку в заранее запланированный отпуск.
В то же время 35% опрошенных заявили, что пока отказались от путешествий из-за сокращения доходов, еще 10% россиян из-за боязни заразиться коронавирусом. Остальные 10% респондентов выбрали другой ответ, в том числе отмечали, что ждут открытия границ с Европой.
Возвращается в привычное русло и повседневная жизнь россиян, выяснили аналитики банка. Так, 16% опрошенных заявили, что уже ходят в кафе и рестораны, как до пандемии, а 15% респондентов побывали после снятия ограничений в кино, театре или на футбольном матче. В целом, подчеркнули в банке, более трети респондентов (36%) заявили, что уже живут так же, как до карантина.
Исследование проведено банком "Открытие" 1-6 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.
Видео дня. Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
Последние новости
Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы Лоза предрек пересмотр приговора "бездарному" Ефремову Лоза предрек пересмотр приговора "бездарному" Ефремову
Комментарии
Новости путешествий , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выяснилось, как сэкономить на отдыхе в Крыму
Выяснилось, как сэкономить на отдыхе в Крыму
Россиянам объяснили, как добраться до Греции
Россиянам объяснили, как добраться до Греции
Еще одна страна начинает принимать туристов
Еще одна страна начинает принимать туристов
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
05:19
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
Новости путешествий
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
04:28
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
Новости путешествий
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
05:06
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
Заграница
Мистические обитатели точки Немо в Тихом океане
10:13
Мистические обитатели точки Немо в Тихом океане
Новости путешествий
Необъяснимые тайны райских островов
11:10
Необъяснимые тайны райских островов
Новости путешествий
Российские туристы рванулись в Чегем
03:08
Российские туристы рванулись в Чегем
Отдых в России
Какие тайны скрываются в московском метро
03:46
Какие тайны скрываются в московском метро
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение