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Танец стюардессы между рядами кресел на борту самолета попал на видео 

Lenta.ru 7 часов назад
Американская стюардесса станцевала в проходе самолета и попала на видео. Соответствующей публикацией бортпроводница Брианна Бернетт (Brianna Burnett) поделилась в своем Tik Tok.
На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудница авиакомпании, одетая в фирменную одежду перевозчика, ритмично двигается под музыку между рядами кресел и подпрыгивает, держась руками за багажные полки.
Подписчики бортпроводницы в Instagram оценили ее танец в комментариях. «А мне нравится», «Исключительный танец», «Ты идеальна», «Замечательное видео», — писали они.
2 сентября Бернетт сделала эффектный снимок на борту самолета и впечатлила им подписчиков. На кадре, которым она поделилась, было видно, что сотрудница авиакомпании залезла на багажную полку с головой, свесив оттуда вниз ноги и нижнюю часть тела.
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