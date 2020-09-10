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Стюардесса показала самые грязные места в самолете и испугала пользователей сети 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Стюардесса показала самые грязные места в самолете
Фото: @katkamalani / TikTok
Популярная в социальных сетях стюардесса, которая часто делится лайфхаками в области путешествий, показала пользователям самые грязные места в самолете и испугала их. Соответствующий ролик девушка опубликовала в социальной сети TikTok.
В первую очередь бортпроводница посоветовала никогда не трогать карман, расположенный на спинке впереди стоящего сидения. Она уточнила, что персонал может протереть его между полетами, однако это место никогда не дезинфицируют, при том, что туда складывают немало грязных предметов.
Также член экипажа посоветовала всегда протирать салфетками откидной столик перед использованием, поскольку она неоднократно видела, как родители используют эту поверхность, чтобы поменять ребенку подгузник.
Вдобавок сотрудница авиакомпании напомнила, что регуляторы подачи воздуха, расположенные над головой пассажиров, трогает очень много людей, поэтому их также следует дезинфицировать.

Кроме того, среди самых грязных предметов она перечислила инструкцию безопасности, ремень безопасности и дверную ручку в туалете.

Подписчики стюардессы пришли в ужас от увиденного. «То есть, вы имеете в виду, что я не могу трогать буквально ничего в самолете?», «Какого черта авиакомпании не чистят эти места? Хотя бы во время пандемии. Я в шоке», «В общем, не очищается практически ничего. Теперь мой страх перед полетами усилился в несколько раз», — писали они в комментариях к ролику, набравшему больше 600 тысяч просмотров.
В августе самыми грязными местами в салоне самолета назвали откидной столик и карман впередистоящих кресел. С таким заявлением выступил специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По его словам, на поверхностях, которые окружают пассажира во время полета, обнаруживается огромное количество разных микроорганизмов.
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Комментарии
Новости путешествий , Михаил Лебедев , Роспотребнадзор
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