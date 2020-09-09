Россиян лишили любимого развлечения в Турции 

Турецкие отели начали лишать россиян любимого развлечения, отменяя ночные дискотеки. Об этом сообщает TourDom.

По данным издания, причиной решения стало вступление в силу указа МВД Турции, направленного на борьбу с распространением коронавируса на фоне резкого роста числа заражений. Теперь за нарушение тишины после полуночи турецким отелям грозит штраф до 150 тысяч лир (1,5 миллиона рублей), потому объектам размещения пришлось сократить вечерние развлекательные программы для отдыхающих.

Как рассказала журналистам Мария Шекер, руководитель турагентства, проживающая в Турции, россияне, которых незадолго до этого обязали носить за территорией отеля маски, отнеслись к нововведению негативно. Организовать дискотеку самостоятельно они не могут, поскольку за прослушивание музыки в городе или на пляже им также грозит штраф размером в 3150 лир (31,5 тысячи рублей).

8 сентября стало известно, что Турция объявила о повсеместных ограничениях из-за коронавируса. Теперь каждый человек, находящийся на территории страны, обязан надевать респираторную маску во всех без исключения общественных местах. Правило не будет распространяться только на жилые дома.