Раскрыты способы сэкономить на отдыхе в Крыму 

Российская туристка раскрыла способы сэкономить деньги на отдыхе в Крыму. Своими рекомендациями она поделилась в блоге «Веселая путешественница» на платформе «Яндекс Дзен».

В первую очередь девушка посоветовала не бронировать домики прямо возле моря, поскольку такая недвижимость имеет «большую наценку», и дешевле выйдет снять жилье подальше от пляжа.

«Добираться до моря вам придется минут 20, зато вы сэкономите деньги, которые потом можно потратить на какие-то развлечения. И да, не забывайте про торг», — написала она.

Также туристка посоветовала арендовывать машину вместо того, чтобы пользоваться услугами такси. «Средняя цена за аренду авто в Крыму — 800 рублей в день, но именно благодаря этому вы можете выбрать квартиру или дом подальше от моря и в дальнейшем сэкономить при выборе жилья», — отметила девушка.

Кроме того, россиянка порекомендовала не забывать про горящие путевки, куда включены проживание и туристическая страховка, или вообще путешествовать дикарем, поставив палатку в любом из красивых мест полуострова — на мысе Фиолент или Сотера.

Экономно питаться, по словам автора блога, можно в столовых, которые находятся «на каждом углу», или готовить самостоятельно.

Ранее россиянам раскрыли простые способы сэкономить в путешествиях и рассказали о самых бесполезных тратах в отпуске. В первую очередь, эксперты порекомендовали никогда не летать на короткие расстояния бизнес-классом, не покупать еду на борту и бумажные путеводители.