Названы условия для поездки россиян в Египет 

Прибывающие в аэропорт Каира российские туристы смогут беспрепятственно направиться на курорты при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус, заявил РИА Новости глава Палаты туристических компаний Египта Хусам Шаир.

Россия в среду возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение уже с пятой страной: начинаются полеты в столицу Египта.

Ранее министр туризма Халед аль-Анани заявлял, что открытыми для иностранных туристов, будут лишь три курортные провинции: Красное море, в которой находится Хургада; Южный Синай, в пределах которого расположены Шарм-эш-Шейх и Дахаб, а также Матрух на Средиземном море.

"Нет никаких ограничений, как только отдыхающие прилетают в Каир со справкой с результатами ПЦР-теста, они могут беспрепятственно ехать из Каира в Хургаду и Шарм эш-Шейх", — сказал Шаир.

По словам главы Палаты туркомпаний, являющегося также владельцем одной из крупнейших сетей отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, в туротрасли Египта после открытия РФ рейсов в Каир, "рассчитывают и на возобновление прямых перелетов на египетские курорты на Красном море".

По словам египетского эксперта в области туризма Мухаммеда Гамиля, в настоящий момент желающие отдохнуть в Египте россияне бронируют туры самостоятельно. "Летали российские путешественники в основном через Стамбул. Как правило, эти люди сами бронируют свои туры онлайн, из туроператоров пока мало кто работает на этом направлении. Таких гостей — около 20 процентов", — рассказал он.

Всем прибывающим в Египет пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.

Анализ за 30 долларов можно сдать по прибытии в аэропорты ряда курортов страны — Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-эль-Алам.