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Туристы рассказали, какие страны выбирают для шопинга 

РИА Новости 4 часа назад
Туристы рассказали, какие страны выбирают для шопинга
Фото: Depositphotos
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны они выбирают для шопинга чаще всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, как они относятся к шопингу в поездках. Оказалось, что делать покупки во время отпуска любят 72 процента респондентов. Однако отправляться в другой город или страну исключительно ради походов по магазинам готовы всего 16 процентов, остальные совмещают это занятие с отдыхом.
Почти половина опрошенных (43,5 процента), отметили, что тратят на покупки в путешествии значительную сумму. Чаще всего они приобретают одежду — этот вариант выбрали 84 процента туристов, а 71,5 процента также покупают аксессуары и сувениры.
Любимая страна для шопинга — Италия, сказали 26 процентов пользователей. Чаще всего они ездят в Милан, Рим, Флоренцию и Неаполь. Второе место с 13 процентами голосов занимает Испания, а именно — Барселона, Мадрид и Валенсия. Германию назвали девять процентов опрошенных. Они предпочитают походы по магазинам в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе и Кельне.
Много голосов путешественников набрали США (особенно выделяют Нью-Йорк), Франция (Париж), Турция (Стамбул и Анталья) и Россия (Москва и Санкт-Петербург). Довольно популярны также Великобритания (Лондон), ОАЭ (Дубай) и Финляндия (Хельсинки).
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