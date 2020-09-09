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Названы лучшие страны для шопинга 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Названы лучшие страны для шопинга
Фото: depositphotos.com
Туристы рассказали, в какие страны чаще всего ездят за покупками. Об этом стало известно из опроса сервиса OneTwoTrip.
Эксперты провели исследование с участием трех тысяч пользователей. Выяснилось, что 72% опрошенных любят делать покупки в отпуске. Большинство совмещают шопинг с отпуском и лишь 16% отправляются в другой город или страну ради покупок.
43,5% заявили, что тратят на это занятие значительную сумму. 84% отметили, что чаще всего покупают одежду, еще 71,5% приобретают аксессуары и сувениры.
26% респондентов выбрали своей любимой страной для покупок Италию. За шопингом приезжают в Милан, Рим, Флоренцию и Неаполь. Второй по популярности страной оказалась Испания (Барселона, Мадрид и Валенсия). Тройку замкнула Германия, куда путешественники отправляют в Берлин, Мюнхен, Дюссельдорф и Кельн.
В список популярных для шопинга стран вошли США, Франция, Турция, Россия, Великобритания, ОАЭ и Финляндия.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стал известен способ, как снизить вес багажа.
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