Названы лучшие страны для шопинга 

Туристы рассказали, в какие страны чаще всего ездят за покупками. Об этом стало известно из опроса сервиса OneTwoTrip.

Эксперты провели исследование с участием трех тысяч пользователей. Выяснилось, что 72% опрошенных любят делать покупки в отпуске. Большинство совмещают шопинг с отпуском и лишь 16% отправляются в другой город или страну ради покупок.

43,5% заявили, что тратят на это занятие значительную сумму. 84% отметили, что чаще всего покупают одежду, еще 71,5% приобретают аксессуары и сувениры.

26% респондентов выбрали своей любимой страной для покупок Италию. За шопингом приезжают в Милан, Рим, Флоренцию и Неаполь. Второй по популярности страной оказалась Испания (Барселона, Мадрид и Валенсия). Тройку замкнула Германия, куда путешественники отправляют в Берлин, Мюнхен, Дюссельдорф и Кельн.

В список популярных для шопинга стран вошли США, Франция, Турция, Россия, Великобритания, ОАЭ и Финляндия.