Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Переполненные отдыхающими пляжи Анапы в бархатный сезон сняли на видео 

Lenta.ru 3 часа назад
В сети появилось видео одного из пляжей Анапы, переполненного отдыхающими во время бархатного сезона при пандемии коронавируса. Соответствующий ролик, сделанный очевидцами, был опубликован в Instagram.
На размещенных в сети кадрах запечатлена прибрежная зона, перегруженная загорающими и купающимися людьми.

«Шел 38-й день августа, Анапа», — указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества отреагировали на ситуацию в комментариях. «Ох как им хорошечно!», «Езжайте в сентябре на море, народа мало, говорили они», «Жесть! Яблочку негде упасть!», «Где вы столько народу берете? Сколько на море была, нигде столько людей не видела», — писали они.
20 августа в сети появилось аналогичное видео, снятое в Сочи — сообщалось, что ролик отпугнул путешественников, планировавших отпуск на курорте. Пользователи сети назвали пляж «лягушатником» и отметили, что лучше «приедут туда в следующем году».
Последние новости
В Москве началась вакцинация от коронавируса В Москве началась вакцинация от коронавируса Замглавы Минэнерго обвинили в хищении 603 миллионов рублей Замглавы Минэнерго обвинили в хищении 603 миллионов рублей Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянки в бикини покоряют Турцию
Россиянки в бикини покоряют Турцию
Россиянка объяснила, что нельзя делать в Абхазии
Россиянка объяснила, что нельзя делать в Абхазии
Россиянка объяснила, что нельзя делать в Абхазии
Россиянка объяснила, что нельзя делать в Абхазии
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
04:28
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
Новости путешествий
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
05:06
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
Заграница
Мистические обитатели точки Немо в Тихом океане
10:13
Мистические обитатели точки Немо в Тихом океане
Новости путешествий
Необъяснимые тайны райских островов
11:10
Необъяснимые тайны райских островов
Новости путешествий
Российские туристы рванулись в Чегем
03:08
Российские туристы рванулись в Чегем
Отдых в России
Какие тайны скрываются в московском метро
03:46
Какие тайны скрываются в московском метро
Отдых в России
Россиян наконец выпустили в Египет и ОАЭ
03:59
Россиян наконец выпустили в Египет и ОАЭ
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение