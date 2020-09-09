Туристы назвали лучшие страны для шопинга 

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Туристы назвали лучшие страны для шопингаТуристы рассказали, какие страны лучше всего подходят для шопинга. Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post.

Специалисты известного сервиса о путешествиях провели опрос среди трех тысяч пользователей.

Выяснилось, что делать покупки обожают 72% респондентов. Но отправляться в другой город или страну только за этим хотят только 16%. Остальные шопинг совмещают с отдыхом.

Порядка 43,5% опрошенных заявили, что тратят на покупки больше всего денег. Чаще приобретается одежда, сувениры и аксессуары.

Любимая страна для шопинга — Италия. На втором месте Испания. Бронзу взяла Германия. Много голосов собрали США, Франция, Великобритания, Россия, Турция.