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Туристы назвали лучшие страны для шопинга 

The Moscow Post 3 часа назад
Туристы назвали лучшие страны для шопинга
Фото: The Moscow Post
Туристы назвали лучшие страны для шопингаТуристы рассказали, какие страны лучше всего подходят для шопинга. Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post.
Специалисты известного сервиса о путешествиях провели опрос среди трех тысяч пользователей.
Выяснилось, что делать покупки обожают 72% респондентов. Но отправляться в другой город или страну только за этим хотят только 16%. Остальные шопинг совмещают с отдыхом.
Порядка 43,5% опрошенных заявили, что тратят на покупки больше всего денег. Чаще приобретается одежда, сувениры и аксессуары.
Любимая страна для шопинга — Италия. На втором месте Испания. Бронзу взяла Германия. Много голосов собрали США, Франция, Великобритания, Россия, Турция.
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