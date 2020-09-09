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Как российские поезда ездят по дорогам Европы 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите ролик и узнайте, как российские поезда могут ездить по европейским железным дорогам. Всё дело в том, что железнодорожная колея в России шире, чем в Европе, так что закономерно предполагать, что поезд столкнётся со сложностями, пересекая границу. Связаны разные размеры с тем, что на заре строительства железных дорог не было стандартно, так что инженеры разных стран предлагали собственные решения. Как же решается проблема сегодня? Ролик раскрое маленьких секрет железнодорожников.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Россия возобновила авиасообщение с Египтом.
Новости путешествий , Видео
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