Как российские поезда ездят по дорогам Европы 

Смотрите ролик и узнайте, как российские поезда могут ездить по европейским железным дорогам. Всё дело в том, что железнодорожная колея в России шире, чем в Европе, так что закономерно предполагать, что поезд столкнётся со сложностями, пересекая границу. Связаны разные размеры с тем, что на заре строительства железных дорог не было стандартно, так что инженеры разных стран предлагали собственные решения. Как же решается проблема сегодня? Ролик раскрое маленьких секрет железнодорожников.