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Российские авиакомпании начнут летать в Дубай с 10 сентября 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Россияне начнут летать в Дубай с 10 сентября
Фото: РИА Новости
ДОХА, 9 сен — РИА Новости. Российские авиакомпании планируют возобновить авиасообщение с Дубаем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 10 сентября, но туристы из России прилетали в Эмираты и до этого авиакомпанией Emirates, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.

"Вылет первого рейса российской авиакомпании из России в Дубай намечен на 10 сентября, однако российские туристы и резиденты эмирата уже прилетали во время пандемии в Эмираты рейсами эмиратской авиакомпании, которая раз в неделю на обратном пути из России после вывозного рейса забирала пассажиров до Дубая, поэтому процедура прилета российских туристов в условиях принятия мер для борьбы с коронавирусом уже опробована",

— отметили в консульстве.
По словам собеседника агентства, авиакомпания Emirates всего сделала около девяти рейсов из России в Дубай, после того как эмират разрешил въезжать туристам.
Ранее представитель генконсульства сообщил РИА Новости, что поездки россиян в Дубай после возобновления авиасообщения между Россией и ОАЭ возможны только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более чем за 96 часов до вылета, и наличия международной страховки, покрывающей стоимость лечения COVID-19.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.
Пресс-служба кабмина РФ в прошлый четверг сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Как уточняла Росавиация, рейсы могут быть возобновлены с 8 сентября. Как ожидается, 10 сентября "Аэрофлот" начнет полеты на Мальдивы, 11 сентября — в Дубай (ОАЭ).
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Новости путешествий , Михаил Мишустин , Росавиация , Аэрофлот , Emirates , Правительство РФ , РИА Новости
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