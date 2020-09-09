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Грузчик аэропорта раскрыл легкий способ уменьшить вес чемодана 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыт легкий способ уменьшить вес чемодана
Фото: Globallookpress.com
Неизвестный грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам легкий способ уменьшить вес чемодана и избежать переплаты за багаж. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.
По словам сотрудника авиагавани, путешественникам следует уделить особое внимание процессу сбора в поездку и подумать несколько раз, прежде чем укладывать в сумку тот или иной предмет.

«Не пакуй все, что у тебя есть. А если ты с кем-то споришь по поводу того, брать с собой какую-то вещь или нет, то смело оставляй ее»,

— заметил автор треда.
Таким образом, отметил он, пассажир сможет сэкономить место в чемодане и существенно снизить его окончательный вес.
Вдобавок участник обсуждения из соображений безопасности посоветовал туристам не сдавать в багажное отделение предметы, без которых они впоследствии, в случае, к примеру, потери сумки, не смогут обойтись.

«Не складывайте туда то, без чего не сможете прожить хотя бы неделю, например, ключи, лекарства, ноутбук, телефон»,

— разъяснил он.
4 августа еще один грузчик аэропорта дал авиапассажирам советы, как не допустить того, чтобы их чемоданы швыряли во время транспортировки. Согласно рекомендациям сотрудника авиагавани, путешественникам ради сохранности багажа следует максимально упростить задачу грузчикам и, к примеру, сдавать не одну большую и тяжелую сумку, а две — меньше по размеру и весу.
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