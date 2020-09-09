Туристы массово улетают с греческих островов

60 000 туристов из Англии, Шотландии и Уэльса в настоящий момент борются за возвращение домой с греческих островов. Это произошло после того, как правительство Великобритании в последнюю минуту ввело новые карантинные ограничения. Они начинают действовать с 4 утра среды, 9 сентября. Об этом информируют британские агентства.

С 04.00 завтрашнего дня все прибывшие с островов Закинтос, Крит, Миконос, Санторини, Лесбос, Тинос и Серифос должны будут пройти двухнедельный карантин.

Министерство иностранных дел Соединенного Королевства также обновило свои рекомендации по поездкам в Грецию, с призывом не совершать никаких поездок на острова, кроме самых необходимых.

В настоящее время речь идет только об островах, материковая Греция остается свободной для посещения без каких-либо ограничений.

В связи с этим десятки тысяч туристов из Великобритании предпочли досрочно прервать отпуска и постараться вернуться на родину до часа «Х». В аэропортах уже возникла путаница и хаос.

Цены на авиабилеты мгновенно подскочили.

Так, обратный билет из Закинтоса в Великобританию, прежде стоивший не дороже 44 фунтов стерлингов, сегодня обходится в 108 фунтов. При этом эксперты не сомневаются, что уже завтра, то есть, после введения карантина, цена вновь упадет до прежних 44 фунтов стерлингов.

После открытия Греции для туристов, то есть, в течение минимум 60 дней, авиабилеты ни разу не поднимались в цене выше 100 фунтов, оставаясь в коридоре от 30 до 60.

По словам самих туристов, ситуация с карантином явилась для большинства из них полной неожиданностью. Обычно карантинные списки стран с точки зрения путешествий обновляются не в начале недели, а в конце. То есть, многие рассчитывали успеть вернуться после полноценного отдыха, даже если бы что-то изменилось.

Цены на билеты фактически утроились буквально на глазах тех, кто уже стоял в очереди в авиакассах.

На прошлой неделе правительство Уэльса внесло греческие острова Миконос, Закинтос, Лесбос, Парос, Антипарос и Крит в свой карантинный список.

Вся Греция находится в карантинном списке для Шотландии.

Британский офис TUI уже отменил отдых на Крите, Закинтосе, Миконосе и Санторини до 22 сентября, другие европейские туроператоры и авиакомпании, по всей видимости, последуют его примеру.