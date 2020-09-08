Названы самые популярные у россиян курорты Абзахии 

Стали известны самые популярные у российских туристов курорты Абхазии. Их назвали эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, передает Sputnik Абхазия.

В список, составленный на основании данных оплаченных заявок жилья россиянами с начала июня до конца августа, вошли Сухум, Новый Афон, Гудаута и Алахадзы. Согласно данным сервиса, туристы бронировали жилье на этих курортах в период от 9 до 11 ночей и в среднем тратили на аренду от 2,2 до 5,8 тысячи рублей в сутки.

При этом самые низкие цены на жилье оказались в Новом Афоне (2176,4 рублей), а высокие — в Гудауте (5848,4 рублей).

Ранее побывавшая в Абхазии во время пандемии россиянка пообщалась с жителями региона и выяснила, чего не рекомендуется делать путешественникам при посещении страны. Например, по словам автора блога, приезжим не следует ловить машину на дороге, поскольку понимается это неправильно, а также спорить и ругаться с местными.