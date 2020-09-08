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Пьяные туристы едва не утонули в штормящем Черном море и попали на видео 

Lenta.ru 4 часа назад
Группа туристов едва не утонула в Черном море при купании во время шторма. Запись инцидента опубликована в паблике «ЧП Сочи» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как несколько мужчин не могут выбраться на берег из-за сильных волн. На помощь им приходят местные спасатели и другие отдыхающие.
Как отмечается в подписи к видео, инцидент произошел на пляже «Ласточка», расположенном в Центральном районе города. По словам очевидцев, мужчины, попавшие на видео, находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее в сети появилось видео «супершторма» на пляже в Ривьера в Сочи. На кадрах видны высокие волны и толпы отдыхающих в прибрежной зоне, некоторые из которых пытаются нырнуть под потоки воды.
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