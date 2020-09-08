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Представители авиапассажиров выступили за единые правила провоза животных 

РИА Новости 6 часов назад
Авиапассажиры изменения правил провоза животных
Фото: РИА Новости
Общероссийское объединение пассажиров выступает за единые правила провоза животных в самолетах, учитывающие комфорт во время полета всех людей на борту, в том числе имеющих аллергию, сообщил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.
Российская авиакомпания во вторник объявила, что увеличила количество домашних животных, которых можно провозить в салоне самолета одновременно, с трех до десяти.
"Общероссийское объединение пассажиров считает, что правила провоза домашних животных должны учитывать тип воздушного судна и не снижать комфорт во время полета для других людей, в том числе имеющих аллергию, — сказал Зотов. — При этом важно установить единые минимальные нормы провоза домашних животных, так как сейчас в стране существует более 11 различных правил и требований к переноске".
По его словам, стоит рассмотреть возможность доплаты за превышение нормы по весу для домашнего животного, если оно свободно помещается в переноску, габариты которых установлены правилами авиакомпаний.

"Фактически, нововведения позволят большему количеству пассажиров приобрести билет и не столкнуться с ситуацией вынужденной отмены полета, так как число домашних животных всегда строго ограничено", — продолжил он.

Минтранс РФ ранее сообщал, что вопросы перевозок животных в самолетах прорабатываются в рамках межведомственной рабочей группы, российские авиакомпании готовят свои предложения. В том числе обсуждалось совершенствование информирования об условиях этих перевозок, качественные характеристики переносок, порядок принятия мер в случае аллергических реакций на борту у пассажиров. О результатах этих обсуждений не сообщалось.
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Новости путешествий , Илья Зотов , Минтранс РФ , РИА Новости
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