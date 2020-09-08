Авиапассажиры изменения правил провоза животных

Общероссийское объединение пассажиров выступает за единые правила провоза животных в самолетах, учитывающие комфорт во время полета всех людей на борту, в том числе имеющих аллергию, сообщил РИА Новости председатель организации Илья Зотов

Российская авиакомпания во вторник объявила, что увеличила количество домашних животных, которых можно провозить в салоне самолета одновременно, с трех до десяти.

"Общероссийское объединение пассажиров считает, что правила провоза домашних животных должны учитывать тип воздушного судна и не снижать комфорт во время полета для других людей, в том числе имеющих аллергию, — сказал Зотов. — При этом важно установить единые минимальные нормы провоза домашних животных, так как сейчас в стране существует более 11 различных правил и требований к переноске".

По его словам, стоит рассмотреть возможность доплаты за превышение нормы по весу для домашнего животного, если оно свободно помещается в переноску, габариты которых установлены правилами авиакомпаний.

"Фактически, нововведения позволят большему количеству пассажиров приобрести билет и не столкнуться с ситуацией вынужденной отмены полета, так как число домашних животных всегда строго ограничено", — продолжил он.