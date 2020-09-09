Россия возобновила авиасообщение с Египтом 

Россия в среду возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение уже с пятой страной: начинаются полеты в египетский Каир.

Об открытии рейсов в Египет из российских авиаперевозчиков пока сообщил только один — "Аэрофлот" . Полеты в Каир будут осуществляться с 9 сентября по следующему расписанию: рейс SU400 из московского аэропорта "Шереметьево" в Каир по понедельникам, средам и субботам, обратный рейс SU401 Каир — "Шереметьево" по вторникам, четвергам и воскресеньям. Кроме того, египетская авиакомпания EgyptAir с 17 сентября возобновляет авиарейсы между Каиром и Москвой.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ

С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.