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Россия возобновила авиасообщение с Египтом 

РИА Новости и ещё 27 2 часа назад
Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Россия в среду возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение уже с пятой страной: начинаются полеты в египетский Каир.
Об открытии рейсов в Египет из российских авиаперевозчиков пока сообщил только один — "Аэрофлот". Полеты в Каир будут осуществляться с 9 сентября по следующему расписанию: рейс SU400 из московского аэропорта "Шереметьево" в Каир по понедельникам, средам и субботам, обратный рейс SU401 Каир — "Шереметьево" по вторникам, четвергам и воскресеньям. Кроме того, египетская авиакомпания EgyptAir с 17 сентября возобновляет авиарейсы между Каиром и Москвой.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.
Пресс-служба кабмина РФ в прошлый четверг сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Как уточняла Росавиация, рейсы могут быть возобновлены с 8 сентября. Как ожидается, 10 сентября "Аэрофлот" начнет полеты на Мальдивы, 11 сентября — в Дубай (ОАЭ).
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Новости путешествий , Михаил Мишустин , Росавиация , Аэрофлот , EgyptAir , Правительство РФ , Аэропорт Шереметьево
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