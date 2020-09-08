«На температуру туристов всем плевать»

Путешественники, которые запланировали отпуск в период бархатного сезона, интересуются, насколько строгие правила поведения в аэропорту в связи с пандемией коронавируса. "Рамблер" выяснил, стоит ли ожидать серьезных мер.

В официальных рекомендациях указано, что перед входом в аэропорт всем должны бесконтактно измерить температуру. Если у пассажира повышенная температура (выше 37 градусов), ему отказывают во входе в аэропорт, то есть улететь он уже никуда не может.

Пассажиры и сотрудники аэропорта должны соблюдать социальную дистанцию и находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Во всех зонах аэропорта, должны продаваться маски и перчатки. Бесплатно посетители аэропорта могут воспользоваться антисептиками.

Правда, сами туристы жалуются на то, что правил безопасности в аэропортах не соблюдают. Не так давно возмутительным опытом поделился автора канала на платформе Яндекс. Дзен "Гастропутеводитель". У мужчины поднялась температура, но он все равно проследовал в аэропорт.

"Температура поднялась до 37,5, я выпил несколько таблеток и запил чаем. Повышенный градус никого не смутил. В очередной раз я столкнулся с двусмысленностью борьбы с вирусом. Меня заставили надеть маску при заказе в чебуречной, но высокая температура не помешала мне пройти несколько кордонов безопасности. Сотрудников больше беспокоят монетки в кармане, звенящие на рамке металлодетектора".

Подписчики оставляли автору яростные комментарии, среди которых даже нашелся врач, который объяснил, почему такое поведение опасно для окружающих.

"COVID начинается именно с подъёма температуры, других симптомов может и не быть. При лёгком течении только повышенной температурой и ограничивается, при этом человек становится источником инфекции для окружающих, может заразить людей из группы риска, которые будут переносить болезнь тяжело. Абсолютно безответственное поведение автора".

Другие жаловались на безответственное поведение сотрудников аэропорта, для которых все рекомендации не имеют значения.

"Аэропорт пофигистов. Вылетала вчера из Внуково, на территории аэропорта обязательно ношение масок, но возмущению не было придела, когда нас набили в автобус как селёдку в бочки. В автобусе мы простояли минут 15, вот это соблюдение санитарных норм!"

Другие пассажиры рассказывали, что возвращались домой и с температурой 37,5 и с 37,8 — проверками никого не мучали. Правда, каждый оправдывался тем, что "просто отравился".

"На температуру туристов всем плевать. Я проходил с 37,8, думаю, измеритель просто не работал".

Почти во всех аэропортах туристы жаловались на отсутствие социальной дистанции. По сути, главным требованием остается лишь обязательное ношение маски. Правда, большинство снимают и их.

Напомним, что коронавирус может протекать бессимптомно. Поэтому если даже вы и чувствуете себя хорошо, это вовсе не означает, что вы не подвергаете риску других.