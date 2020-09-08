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Названы главные причины разочарования россиян в отпуске 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Названы причины разочарования россиян в отпуске
Фото: РИА Новости
Главной причиной разочарования в отпуске, по мнению россиян, является отель, не соответствующий ожиданиям. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».
Так, по данным экспертов, почти 63 процента туристов расстраиваются, когда объект размещения оказывается хуже, чем они рассчитывали.

Другой причиной плохого настроения в отпуске респонденты назвали плохую погоду, которая может помешать прогулкам.

За этот вариант проголосовало 36,5 процента опрошенных.
Также туристов может расстроить плохое качество местной еды (34,6 процента) и некрасивое место отдыха — 48,1 процента признались, что им становится грустно, когда местность по привлекательности не оправдывает их ожиданий.
В августе российские туристы перечислили главные трудности во время отпуска при пандемии коронавируса. Согласно полученным данным, самой раздражающей деталью в поездках для большинства россиян в настоящее время является необходимость носить маски и перчатки — об этом заявила четверть опрошенных.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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