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Семья обнаружила на пляже самые дорогие морские деликатесы 

Lenta.ru 9 часов назад
Семья нашла на пляже дорогие морские деликатесы
Фото: Lenta.ru
Семья из валлийской деревни Нью-Брайтон, графство Флинтшир, нашла на пляже огромное скопление морских уточек — самых дорогих морских деликатесов. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.
Мартин Грин (Martyn Green) вместе с семьей отдыхал вблизи города Карнарвон. Во время прогулки по пляжу его жена Джемма (Gemma) заметила вынесенное водой на пляж большое бревно, к которому прилепились тысячи покрытых панцирями созданий с щупальцами. Грин заявил, что никогда не видел ничего подобного ранее.

«Когда мы гуляли по пляжу, Джемма позвала нас и сказала: "Вернитесь, посмотрите на это". Мы подошли и взглянули. Они выглядели как пришельцы из другого мира», — рассказал Грин.

Когда семья вернулась домой, сын Грина Даниэль попытался найти в интернете, что это за создания. Оказалось, что это морские уточки — редкий вид морских существ, который считается деликатесом. Особенно морских уточек ценят в Португалии и Испании, где они известны как «персебес».
«Оказалось, что это одно из самых дорогих морских существ, которых вы можете купить. Они стоят по 25 фунтов (2,4 тысячи рублей) каждая, а на бревне было около двух тысяч особей», — подчеркнул Грин. Таким образом, общая стоимость находки может достигать 50 тысяч фунтов (5 миллионов рублей). Он заявил, что не хочет раскрывать точное местонахождение морских уточек, чтобы их не уничтожили любители наживы.
На северо-востоке Испании рыбаки рискуют жизнью, чтобы собрать этих созданий. Из-за своей стоимости морские уточки стали предметом интереса преступников.
Ранее сообщалось, что на Сахалине туристы после шторма обнаружили на побережье тушу загадочного морского существа. У него есть небольшой клюв на морде, как у дельфина.
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Новости путешествий , Мартин Грин
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