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Италия открыла границы для категории россиян 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Италия открыла границы для категории россиян
Фото: Lenta.ru
Италия присоединилась к движению #LoveIsNotTourism и открыла границы для россиян, которые влюблены в граждан ее страны. Соответсвующее заявление прописано в новом декрете правительства, который публикует издание Today.
Так, согласно информации в документе, теперь въезд на территорию государства разрешен также тем, кто находится в «устойчивых эмоциональных отношениях» с итальянцами, даже если они не являются сожителями и их союз не закреплен законом.
В качестве одной из мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции, Италия разделила все страны на шесть категорий, для каждой из которых существуют разные правила въезда. Согласно декрету, Россия находится в списке E, и ее жителям разрешается приехать в Италию по особым причинам, включая работу, учебу, лечение, дела абсолютной срочности и возвращение на постоянное место жительства. При этом обновленное постановление правительства также разрешает россиянам приехать к своим возлюбленным.
Как сообщалось в августе, Еврокомиссия призвала все страны Европейского союза (ЕС) отменить ограничения на въезд для жителей государств, которых пока нет в «зеленом списке», в случае если эти люди состоят в отношениях с гражданином ЕС. Германия уже выразила готовность пустить влюбленных в граждан ФРГ россиян. Также инициативу поддержали Дания, Норвегия, Нидерланды, Чехия, Исландия, Австрия, Швейцария, Финляндия, Франция и Испания.
В сентябре Европа снова отказалась открыть границы для российских граждан на фоне пандемии коронавируса. На заседании комитета постоянных представителей ЕС было принято решение оставить без изменений согласованный ранее список.
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Новости путешествий , ЕС , Еврокомиссия
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