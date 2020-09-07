Самые распространенные ошибки при получении визы

Отказ в шенгенской визе – сейчас, скорее, редкость. Тем не менее нельзя рассчитывать на то, что ее дадут в любом случае. Все еще существует ряд проблем, которые могут повлечь за собой штамп об отказе, а значит и испорченный отпуск. «Рамблер» расскажет о них подробнее.

Ложная информация

Сейчас уже не отказывают в визах из-за простой ошибки, скажем, в годе рождения. Визовые офицеры – не изверги и понимают, что есть человеческий фактор. Другое дело – предоставление заведомо ложной информации. Это касается, например, места работы и других сведений, которые влияют на решение консульских сотрудников. При такой «ошибке», въезд в шенгенскую зону может быть закрыт.

Подделка документов

Фальсификация документов, предоставляемых в визовый центр или консульство, – одна из главных причин отказов. Ложная справка с работы или приглашение сразу отправят вас в черный список стран Шенгенского соглашения. Иногда консульства могут засомневаться и в месте проживания – брони отеля. Так что будьте аккуратны и бронируйте жилье на проверенных сайтах.

Отсутствие гарантии возвращения

Это очень расплывчатая категория, в которую часто необоснованно записывают незамужних девушек, студентов, которые едут учиться и молодых специалистов. Постарайтесь доказать визовому офицеру, что вы не потенциальный мигрант: предоставьте справки с работы, свидетельство о собственности, если потребуется. Укажите информацию о семье и настоящую цель поездки.

Недостаточный уровень заработка или недостаточное количество средств для поездки

Финансовая гарантия – это, прежде всего, доказательство того, что вы действительно собираетесь лишь посетить страну, а не остаться там в поиске работы и средств к существованию. Положите на счет деньги из расчета 50-100 евро в день на человека и возьмите справку из банка о наличии средств. После получения визы, эти деньги можно будет снять со счета. Не стоит делать поддельную справку с работы, если вы фрилансер или не работаете: в первом случае укажите это в визовой анкете и предоставьте выписку с банковского счета. Во втором также можно предоставить выписку из банка или сделать кого-то из членов семьи спонсором вашей поездки.

Прежние нарушения в Шенгенской зоне или нарушение правил въезда

В визе могут отказать по банальной причине уже ранее нарушенных правил в пользовании этой самой визой. Причиной может служить нарушение сроков пребывания, места пребывания, а также превышение количества дней в зоне Шенгена (по новым правилам). Посмотрите, какое количество дней написано на вашей визе: цифра 90 на мультивизе означает, что вы можете находить на территории страны 90 дней в течение каждого полугода (то есть три месяца из шести). Если часто путешествуете, считайте штампы. Кроме того, в черный список попадают те, кто нарушал закон, будучи в Европе.

Чистый паспорт

Сам по себе чистый паспорт не может быть основанием для отказа, однако убедитесь, что вы предоставили полный пакет документов и внимательно отнеслись ко всем деталям.

Прежние отказы в визах

Отказать в получении визы могут на основании уже ранее полученных отказов. В этом случае очень важно, по какой причине ранее уже стоял такой штамп в паспорте, ведь офицер в первую очередь отправит запрос в консульство той страны, которая вам отказала. Если причина уже устранена – ошибка в документах, недостаточные средства и т.д. – визу, скорее всего, одобрят, если же причина более серьезная – отказ вероятен.

Отсутствие медицинской страховки