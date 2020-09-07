Почему в пассажирских самолетах нет парашютов 

Часто в моменты турбулентности нас посещают мысли о парашютах, наличие которых добавило бы уверенности в безопасности. Наверняка вопрос, почему же все-таки самолеты не оборудуют парашютами на случай аварии, волнует очень многих любителей путешествий. Но на самом деле этому есть сразу несколько причин, о которых сейчас и расскажет «Рамблер».

Надежность самолета

Как бы часто ни пестрили новости об очередном крушении самолета, пассажирский самолет — машина весьма надежная. Статистические данные говорят, что вероятность погибнуть в ДТП, например, куда выше, чем в самолете: 1:5 000 против 1:11 000 000.

Нежизнеспособные условия за бортом самолета

При стандартном наборе высоты температура за бортом составляет от −40 до −60°C, а кислорода практически нет, в таких условиях человеку не выжить даже с парашютом.

Наличие парашютов вызовет излишнюю панику на борту

Возможность покинуть самолет, надев парашют, может вызвать ненужную панику у особо впечатлительных пассажиров. Так, например, попадание в зону турбулентности может быть воспринято некоторыми людьми, как сигнал к действию, что сделает перелет для многих невыносимым.

Чаще всего аварии происходят во время взлета или посадки

Большинство аварийных ситуаций случается в момент взлета и посадки самолета, а значит парашюты в этом случае уже не помогут.

Паника мешает действовать организованно

В ситуациях, угрожающих жизни, лишь немногие смогут совладать с паникой, правильно надеть парашют, организованно проследовать к месту прыжка и воспользоваться устройством, как полагается.

Слишком большие денежные затраты

Стоимость комплектов парашютов для 100–500 человек на каждом рейсе выйдет весьма внушительной, что неизбежно приведет к повышению цен на авиабилеты. Кроме того, увеличится суммарный вес самолета, а пассажирам некуда будет складывать свой багаж, поскольку для хранения парашютов также потребуется немало места.