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Девушки едва не утонули в Сочи из-за селфи

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Две туристки едва не утонули на пляже в Сочи, который считается популярным курортом, из-за попытки сделать селфи. Видео и подробности инцидента публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
Уточняется, что происшествие случилось в воскресенье, 6 августа, на диком пляже Красный штурм. Как рассказали очевидцы, девушки хотели сфотографироваться в опасном месте, где обычно рыбачат местные жители.
В итоге одну из них сбило с пирса мощным потоком воды, ударило о бетонный волнорез и унесло в штормящее море, а ее подруга прыгнула в воду, чтобы вытащить ее.
Двое мужчин, которые находились вблизи побережья, увидели, что путешественницам нужна помощь и бросились их спасать. Вытащив одну из тонущих, они заметили, что у нее изрезана нога, а также повреждены ребра. При этом у второй туристки никаких травм не было.
Как сообщили подписчики одного из местных пабликов, до скорой помощи мужчинам дозвониться не удалось. В итоге один из них увез девушек в ближайший травмпункт.
Новости путешествий,Видео,Сочи,
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