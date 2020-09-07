Девушки едва не утонули в Сочи из-за селфи

Две туристки едва не утонули на пляже в Сочи , который считается популярным курортом, из-за попытки сделать селфи. Видео и подробности инцидента публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

Уточняется, что происшествие случилось в воскресенье, 6 августа, на диком пляже Красный штурм. Как рассказали очевидцы, девушки хотели сфотографироваться в опасном месте, где обычно рыбачат местные жители.

В итоге одну из них сбило с пирса мощным потоком воды, ударило о бетонный волнорез и унесло в штормящее море, а ее подруга прыгнула в воду, чтобы вытащить ее.

Двое мужчин, которые находились вблизи побережья, увидели, что путешественницам нужна помощь и бросились их спасать. Вытащив одну из тонущих, они заметили, что у нее изрезана нога, а также повреждены ребра. При этом у второй туристки никаких травм не было.