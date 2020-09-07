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Российская туристка раскрыла схемы обмана приезжих в Крыму 

Lenta.ru 5 часов назад
Туристка раскрыла схемы обмана приезжих в Крыму
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, отдохнувшая в Крыму, рассказала о том, как местные жители хитрыми путями зарабатывают деньги на приезжих. Схемы обмана она раскрыла в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь девушка упомянула трюк, который используют в ресторанах, когда туда приходят большие компании и заказывают много еды.

«В счет могут подкинуть пару лишних десертов или посчитать одну порцию блюда за две. Если вы заметите это и попросите официанта разобраться, то перед вами тут же извинятся»,

— отметила она.
Также, по ее наблюдениям, очень популярный «развод в Крыму» — это подмена жилья. Она уточнила, что бывают случаи, когда туристы бронируют хорошую квартиру рядом с морем, а по приезде получают совсем другое.

«Хозяин встречает вас в условленном месте и говорит, что там случилась какая-то катастрофа (потоп, нет электричества, сломалась сантехника). И он вас "временно" поселит в другую квартиру за те же деньги»,

— пояснила она, добавив, что в таком случае крымчане рассчитывают на усталость туристов с дороги.
Кроме того, россиянка рассказала, что если ловить машину в аэропорту и договариваться с водителем на определенную сумму, то впоследствии она может вырасти.

«Туристы часто говорят, что в Крыму так случается постоянно. Поэтому надо вызывать только официальные такси»,

— поделилась она советом.
Вдобавок девушка сталкивалась с тем, что мошенники могут продавать вместо вина крашеный спирт с сиропом или порошковый продукт.

«Его выдают за домашнее или разливное вино известных компаний. Вряд ли вы отравитесь (хотя случается и такое), но вкус у него ужасный»,

— заключила туристка.
Ранее отдохнувшая в Сочи россиянка раскрыла схемы обмана туристов на черноморском курорте. Как отметила туристка, с мошенниками на курорте можно встретиться уже при аренде жилья, оплатив его на фейковом сайте. Также, по ее словам, местные жители обманывают туристов при продаже экскурсий.
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