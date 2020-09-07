В Европе облегчат поездки для туристов при пандемии

Еврокомиссия предложила ввести единую систему ограничений для поездок внутри сообщества в условиях пандемии коронавируса и тем самым облегчить перемещения для туристов. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

В частности, речь идет о внедрении так называемой системы «светофора», согласно которой европейские страны будут разделены на три группы — зеленую, оранжевую и красную — в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.

При этом критерии для отнесения к тому или иному цветовому коду предлагаются следующие: общее число новых случаев заражения на 100 тысяч населения за последние 14 дней (меньше 25, меньше 50 и больше 50 соответственно), процент положительных тестов на инфекцию от общего количества проведенных (ниже 3 процентов и выше 3 процентов), а также количество тестирований на 100 тысяч населения за последнюю неделю.

Вдобавок на карте планируется отмечать серую зону — территории, где проведено менее 250 тестов на 100 тысяч населения либо нет достаточно информации о количестве тестов и новых случаях.

Так, для путешественников из зеленой и оранжевой зон никаких ограничений установлено не будет, в то время как тех, кто въезжает из красной и серой группы стран, обяжут пройти двухнедельный карантин или тест на COVID-19.

19 августа сообщалось, что в Европе предложили новые правила въезда для туристов — в штаб-квартире ЕС подчеркивали, что закрытие границ и ограничение на поездки мешают восстановлению передвижения и туристического потока, поэтому обсуждается возможность двойного тестирования иностранных граждан на COVID-19.