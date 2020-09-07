В Краснодарском крае продлили туристический сезон 

Туристический сезон в Краснодарском крае будет продлён до 1 ноября, объявил глава региона Вениамин Кондратьев . В туротрасли уже спрогнозировали загрузку отелей на уровне 90%. Способствовать этому должно сезонное снижение цен, считают эксперты.

Предпосылки к длинному сезону есть: из популярных массовых выездных направлений вернулись только Турция и Абхазия, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)

Отдых в октябре на отечественном Черноморском побережье обойдётся примерно на 20-25% дешевле, чем на пике сезона. Например, цены на недельные поездки в Сочи со включённым авиаперелетом, проживанием в отеле уровня «три звезды» в центре города без питания с заездом 15 октября сейчас стоят от 17 449 рублей на двоих человек.

Власти Краснодарского края считают, что продление сезона позволит отрасли восстановиться после кризиса. По информации региональной администрации, местные курорты минувшим летом посетили 6,2 млн туристов, это на 40% меньше, чем годом ранее.

Турсфера признана наиболее пострадавшей в регионе из-за пандемии коронавируса.

Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты выделили новую категорию отдыхающих. Они приезжают на российский юг от безысходности и вряд ли туда вернутся в будущем.