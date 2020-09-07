Раскрыт способ бесплатно оказаться в бизнес-классе

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На туристическом портале The Points Guy раскрыли легкий способ бесплатно оказаться в бизнес-классе самолета.

По мнению авторов материала, туристам необходимо бронировать авиабилеты премиум-экономкласса. Считается, что их обладатели имеют больше шансов получить качественный сервис.

При этом бывший менеджер British Airways Саймон Мартон убежден, что путешественники должны следить за своим поведением во время перелета и отношением к членам экипажа:

«Не ведите себя как избалованный ребенок и требовательный младенец, не будьте грубы и неприятны!».

Такой же совет дал управляющий директор Airport Parking & Hotels (APH) Ник Каунтер. Кроме того, по мнению Каунтера, туристам следует заранее позаботиться о своем внешнем виде и выбирать для полета более элегантную повседневную одежду:

«Шлепанцы и леггинсы могут быть крайне удобны, однако эти вещи стоит хранить в ручной клади».

Бесплатно повысить класс обслуживания также имеют право члены клуба лояльности авиакомпаний, пользующиеся их услугами на постоянной основе, а также туристы, путешествующие в одиночку.