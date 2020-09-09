Финляндия может облегчить въезд для россиян

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Правительство Финляндии готово разрешить въезд из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом при условии предоставления отрицательного результата теста на COVID-19.

Как сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин, "свежий" тест может быть объединен с тестированием в Финляндии. Предполагается, что таким образом заболевание не будет распространяться вместе с трансграничными поездками.

Речь идет о странах красной зоны, в которую, по "светофорной" системе финского минздрава , входит Россия. К ним относятся государства, где зарегистрировано больше 25 случаев инфицирования на 100 тысяч населения за последние две недели.

Издание Ilta-Sanomat пишет, что решение отчасти продиктовано падением туризма и желанием властей восстановить эту сферу. Ожидается, что финское правительство обсудит ограничения на поездки 9 сентября.