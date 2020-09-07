Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поза стюардессы с задранными ногами удивила Сеть 

Lenta.ru 6 часов назад
Поза стюардессы с задранными ногами удивила Сеть
Фото: Lenta.ru
Популярная в социальных сетях стюардесса сфотографировалась в самолете, повиснув на багажной полке, и удивила поклонников. Снимок странной позы бортпроводницы появился в Instagram-аккаунте cabin_crew_beauties, администраторы которого освещают жизнь разных бортпроводниц по всему миру.
На фото девушка повисла вниз головой в салоне бизнес-класса, держась руками за край полки для ручной клади и вытянув голые ноги вперед к камере. При этом на ней надета темно-синяя униформа авиакомпании, состоящая из короткого прямого платья с пуговицами и V-образным вырезом.
Подписчики бросились оценивать адекватность ее действий.

«Я думал, что странно, — это когда воспитываешь мальчиков. Но нет. Странно — это воспитывать стюардессу», — пошутил один пользователь. «Что ж, давайте подождем, когда появится снимок ее падения», — съязвил другой комментатор. «По-моему, это просто глупо», — высказался третий.

Тем не менее, нашлись и те, кого восхитила идея стюардессы.

«Ты потрясающая и у меня внутри тоже все перевернулось вверх дном от увиденного!», «Как же ты хороша. Будь я на твоем рейсе, я бы каждые пять минут нажимал на кнопку вызова персонала», «Чудесная поза! И да, у тебя очень красивые ноги», — писали они.

Видео дня. Тайны, которые скрывает подземка
Последние новости
Лидер белорусской оппозиции похищена в центре Минска Лидер белорусской оппозиции похищена в центре Минска Россияне поддержали Лукашенко Россияне поддержали Лукашенко Польша опровергла перехваченный «разговор Варшавы и Берлина» о Навальном Польша опровергла перехваченный «разговор Варшавы и Берлина» о Навальном
Комментарии 1
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С ними стыдно»: турки рассказали о «Наташах»
«С ними стыдно»: турки рассказали о «Наташах»
Раскрыты самые бесполезные траты в отпуске
Раскрыты самые бесполезные траты в отпуске
Самый дорогой пляж в Крыму
Самый дорогой пляж в Крыму
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Какие тайны скрываются в московском метро
03:46
Какие тайны скрываются в московском метро
Отдых в России
Россиян наконец выпустили в Египет и ОАЭ
03:59
Россиян наконец выпустили в Египет и ОАЭ
Новости путешествий
Объяснена любовь россиян к «горящим турам»
06:05
Объяснена любовь россиян к «горящим турам»
Новости путешествий
Самые страшные аттракционы мира
03:16
Самые страшные аттракционы мира
Новости путешествий
Странные игры с камнями в самолете сняли на видео
00:16
Странные игры с камнями в самолете сняли на видео
Новости путешествий
Россияне стали лидерами среди туристов в Турции
01:51
Россияне стали лидерами среди туристов в Турции
Заграница
Отдыхающим в Крыму не хватит мест
01:19
Отдыхающим в Крыму не хватит мест
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение