Путешественники рассказали, за что любят пакетные туры 

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, за что любят пакетные туры, сообщает Туту.ру.

Специалисты компании провели исследование среди 1800 пользователей и выяснили, что почти треть ценит их за удобство: им нравится, что не надо думать над маршрутом.

На втором месте — цена: 29 процентов респондентов сказали, что путешествовать с помощью туроператора выгоднее, чем организовать все самому.

Ценят включенный в стоимость трансфер до отеля 11 процентов опрошенных. Столько же — выбирают готовый тур из-за системы "все включено". Каждый десятый отметил, что при путешествии с соотечественниками в сформированном компанией туре, нет языкового барьера — вокруг все свои.

Помощь туроператора и отельного гида ценным компонентом поездки назвали шесть процентов респондентов.