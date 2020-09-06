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Путешественники рассказали, за что любят пакетные туры 

РИА Новости 1 час назад
Путешественники рассказали, за что любят пакетные туры
Фото: РИА Новости
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, за что любят пакетные туры, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1800 пользователей и выяснили, что почти треть ценит их за удобство: им нравится, что не надо думать над маршрутом.
На втором месте — цена: 29 процентов респондентов сказали, что путешествовать с помощью туроператора выгоднее, чем организовать все самому.
Ценят включенный в стоимость трансфер до отеля 11 процентов опрошенных. Столько же — выбирают готовый тур из-за системы "все включено". Каждый десятый отметил, что при путешествии с соотечественниками в сформированном компанией туре, нет языкового барьера — вокруг все свои.
Помощь туроператора и отельного гида ценным компонентом поездки назвали шесть процентов респондентов.
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