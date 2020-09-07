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Еще одна страна начинает принимать иностранных туристов 

РИА Новости и ещё 8 3 часа назад
Еще одна страна начинает принимать туристов
Фото: РИА Новости
Национальная авиакомпания Марокко официально объявила о начале допуска в страну иностранцев из всех государств, гражданам которых не требуется виза, в том числе россиян, при наличии у них брони отеля или приглашения от марокканской компании, сообщает TourDom.ru.
Для въезда необходимо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. По информации местных СМИ, туристы и бизнес-путешественники смогут въезжать в Марокко с 10 сентября. На эту дату запланирован конец действия режима чрезвычайного положения.
Таким образом, россияне уже в ближайшее время получат возможность посетить эту арабскую страну, но только транзитом через другие, открытые для полетов аэропорты. Это, по словам экспертов, недешево.
Так, 12 сентября рейс из столицы Турции в Марракеш обойдется в 28 966 рублей в экономе и 117 555 рублей в бизнес-классе. К этому нужно добавить стоимость перелета из Москвы в Стамбул, которая на эту дату составляет от 23 918 рублей.
При этом перспективы возобновления прямых перелетов из России в Марокко неясны. Это направление, по данным многочисленных экспертов и источников, близких к правительству, пока не фигурирует в списке приоритетных.
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