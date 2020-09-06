Определен самый затратный для туристов регион РФ

Санкт-Петербург этим летом стал самым затратным городом для российских туристов. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно исследованию банка «Русский стандарт», отдыхающие тратили в северной столице в среднем 4601 рубль за покупку. При этом в курортных регионах — Краснодарском крае и Крыму — средний чек покупки составил 2732 и 2163 рубля соответственно. При этом в Сочи этот показатель равнялся 3210 рублям, а в Анапе — 1374 рублям.

4 сентября россиянам раскрыли простые способы сэкономить в путешествиях и рассказали о самых бесполезных тратах в отпуске. Так, эксперты порекомендовали не летать на короткие расстояния бизнес-классом, отказаться от приобретения бумажных путеводителей, разговорников и книг о достопримечательностях. Вдобавок к неоправданным расходам отнесли покупку местных сим-карт, сувениров, магнитов и футболок с местной символикой.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.