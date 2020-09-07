Группа туристов из 11 человек пропала в горах под Сочи 

В горах Сочи ведется поиск пропавшей группы туристов из 11 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве сообщили, что эта группа, в состав которой входят восемь детей от 9 до 16 лет, была не зарегистрирована. По данным министерства, утром в воскресенье, 6 сентября, она вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта «Роза Хутор» и не вернулась.

Отмечается, что сейчас проходят поисково-спасательные работы.

"Маркированные маршруты и берега озер на горнолыжном курорте «Роза Хутор», обследованные спасателями Роза Пик на квадроциклах, результатов поиска не дали", — указывается в сообщении.